AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman, tarih belli oldu mu? 2023 AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
9-20 Aralık tarihleri arasında tamamlanan AÖL sınavlarının ardından 2. dönem kayıt ve sınav tarihleri merak konusu oldu. AÖL 2.dönem kayıt tarihleri, MEB tarafından belirlenecek çalışma takvimiyle birlikte belirlenecek. Peki, "AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman?" ,"Sınav tarihi belli oldu mu?" İşte, ayrıntılar...
AÖL 2. dönem sınav tarihleri, öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor.Geçtiğimiz hafta açıklanan birinci dönem sınav sonuçlarından sonra gözler AÖL 2. dönem sınavlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek çalışma takvimiyle birlikte 2. dönem AÖL kayıt tarihleri belirlenecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak?
AÖL 2.DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB'in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirnen takvime göre AÖL sınavları düzenleniyor. AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açık lise öğrencileri şimdi de MEB'in AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.
Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyla yapılması bekleniyor.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları online yapıldı. İkinci dönem sınavlarının nasıl olacağı henüz belli olmadı.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.
Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.
Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.
Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5'dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.
Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.
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