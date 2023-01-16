Karne görüşleri 2023! 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf başarılı, orta başarılı ve başarısız öğrenciler için olumlu - olumsuz öğretmen karne görüşleri!
Karne görüşleri 2023 için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Karne ve başarı belgeleri 23 Ocak’ta öğrencilere verilirken karne görüşleri de bu belgelerde yer alacak. Motive edici ve övgü dolu karne görüşlerini haberimizde derledik. İşte, Karne görüşleri 2023!
1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf başarılı, orta başarılı ve başarısız öğrenciler için olumlu - olumsuz öğretmen karne görüşleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi 23 Ocak'ta sona erecek. Karnelerinin alınmasıyla öğrenciler yarıyıl tatiline başlayacak. Karne görüşleri için detaylar merak ediliyor. İşte, Karne görüşleri 2023!
KARNE GÖRÜŞLERİ 2023 (İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
Övgü Dolu, Kısa ve Öz Karne Görüşleri
Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.
Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.
Başarılı bir sene geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.
Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.
Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller evladım
Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.
Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.
Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.
Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.
Güzel kızım/oğlum birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.
Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.
Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.
Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.
Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.
Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.
Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.
Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle...
Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde.
Motive Edici Karne Görüşleri
Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.
Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.
Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.
Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.
Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.
Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.
Hataların ve başarılarınla 1. dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. 2. dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.
Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.
Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.Senden daha fazlasını bekliyorum.
Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam...
"Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk." Öyleyse çalışmaya devam.
Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.
Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. Sen istersen, daha iyisini yapabilirsin.
Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.
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