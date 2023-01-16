Karne görüşleri 2023! 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf başarılı, orta başarılı ve başarısız öğrenciler için olumlu - olumsuz öğretmen karne görüşleri!

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.