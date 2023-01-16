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e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?

"e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve öğretmenler MEB Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not giriş işlemlerini tamamlıyor. Karnelerin alınmasına kısa süre kala not giriş işlemlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?

"e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile dönem sonu gelirken öğrenci ve öğretmenler Veli Bilgilendirme Sistemi not girişlerini hazırlıyor. Öğrenciler ve veliler sistem üzerinden not giriş işlemlerinin sona erip ermediğini merak ediyor. Peki, e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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