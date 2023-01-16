"e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile dönem sonu gelirken öğrenci ve öğretmenler Veli Bilgilendirme Sistemi not girişlerini hazırlıyor. Öğrenciler ve veliler sistem üzerinden not giriş işlemlerinin sona erip ermediğini merak ediyor. Peki, e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?