MEB AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak: AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? Tarih açıklandı

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri 16 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için AÖL resmi sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.

AÖL 1. Dönem Sınavları Ne Zaman?

AÖL 2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem yazılı sınavları, üç oturum şeklinde ülke genelindeki 81 ilde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin, sınav giriş belgelerini sınav günü yanlarında bulundurması gerekiyor. İşte AÖL 1. dönem oturum tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar, saat 10.00