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Kar tatili olan illerin listesi! 31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Kar tatili olan illerin listesi! 31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

"31 Ocak'ta okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamasına göre bu hafta birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterirken, okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

"31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkisini göstermesinin ardından okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veli ve öğrenciler gözlerini bulundukları illerin valilikleri tarafından gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, 31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR: TARİH BELLİ OLDU

Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara'nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul'da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.

Beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 4, İstanbul'da 7, İzmir'de 11, Samsun'da 7, Diyarbakır'da 7 derece civarında seyredecek.

31 OCAK SALI OKULLAR TATİL OLACAK MI?

31 Ocak'ta kar tatili olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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