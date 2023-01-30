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İkinci ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatil ne zaman, hangi ay başlayacak? MEB 2023 ara tatil tarihleri!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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İkinci ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatil ne zaman, hangi ay başlayacak? MEB 2023 ara tatil tarihleri!

"İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?" sorusu öğrenciler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler 2. ara tatilin ne zaman olduğunu sorgulanıyor. MEB çalışma takvimi ile yaz tatili, ara tatil, sömestr tarihleri belirlendi. Peki 2. dönem ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İşte, ikinci ara tatil tarihi...

"İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?" sorusu binlece öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile ikinci ara tatilin ne zaman olduğu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takviminde ikinci dönem ara tatil tarihi belirtildi. Peki, "İkinci dönem ara tatil ne zaman?" İşte, cevabı...

2. ARA TATİL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu. Bu anlamda 2. dönem ara tatil tarihi 17-20 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Bu anlamda öğrenciler okula bir hafta ara vermiş olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre okullar 16 Haziran 2023 tarihinde karne dağıtımı sonrasında kapanacak. Böylelikle üç aylık yaz tatili başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplamda iki hafta süren 15 tatil hafta sonuyla birlikte 21 Ocak günü başlamış oldu. 15 tatil 3 Şubat 2023 tarihinde sonlanacakBuna göre 6 Şubat Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak.

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı.

-MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

-Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

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