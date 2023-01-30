İkinci ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatil ne zaman, hangi ay başlayacak? MEB 2023 ara tatil tarihleri!

"İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?" sorusu binlece öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile ikinci ara tatilin ne zaman olduğu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takviminde ikinci dönem ara tatil tarihi belirtildi. Peki, "İkinci dönem ara tatil ne zaman?" İşte, cevabı...