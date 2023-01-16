Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı illerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde yağış konusunda uyarılar yapıldı. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MGM yayınladığı günlük tahmin raporu şöyle:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve Sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edecek.
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