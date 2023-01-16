Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş’ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve Sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.