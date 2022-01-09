AÖL sınav takvimi 2022: 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖL sınav takvimi 2022: 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Öğrenciler soruyor. İşte, 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK, NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)
AÖL E-SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK NE KADAR SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlarda kaç soru sorulacağına ve ne kadar süreceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Bakanlık tarafından sınav öncesi uygulama kılavuzu öğrenciler için paylaşılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet alabilmek için düzenlenen merkezi sınavların yerine e-Sınavlara geçiş yaparken soru sayısında bir değişiklik yapmamıştı. Bu bilgi dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarında, sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulması ön görülürken, sınav süresinin 30 dakika olması bekleniyor.
MEB AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Açık Öğretim Liselerinde eğitim alan ve 2. dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Kayıtlarını yeniletmeyen öğrenciler sınavlara katılamazlar. MEB'in yayınladığı takvime göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 mesai bitimine kadar devam edecektir. Kayıt yenileme işlemleri kayıt ücret ve ders seçimi ile gerçekleştirilir.
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- AÖL sınav takvimi 2022: 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
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