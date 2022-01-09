AÖL sınav takvimi 2022: 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.