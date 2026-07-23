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İYEP’in kapsamı 2. sınıflara genişletildi: Öğrenme eksikliği yaşayan öğrencilere erken destek verilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İYEP’in kapsamı 2. sınıflara genişletildi: Öğrenme eksikliği yaşayan öğrencilere erken destek verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yalnızca 3. sınıf düzeyinde yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın kapsamını mevzuat düzenlemesiyle genişletti. İYEP, Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan 2. sınıf öğrencilerine de yapılandırılmış destek sunacak.

MEB'in yaptığı düzenlemeyle İYEP'in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanmasının önü açıldı. Değişiklik, Türkçe ve matematikte temel becerileri yeterli düzeyde kazanamayan çocuklara 3. sınıftan önce destek verilmesini amaçlıyor. Böylece okuma, yazma, dinleme, konuşma ve temel matematik alanlarındaki eksikliklere daha erken müdahale imkanı doğuyor.

İYEP, Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan ilkokul öğrencilerine yapılandırılmış eğitim desteği sunuyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)İYEP, Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan ilkokul öğrencilerine yapılandırılmış eğitim desteği sunuyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

İYEP ÖĞRENME EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYİ AMAÇLIYOR

İlkokullarda Yetiştirme Programı, Türkçe ve matematik derslerindeki temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrencilere yönelik destekleyici bir eğitim programı olarak uygulanıyor.

Programın önceki yapısı, özel eğitim ihtiyacı veya tanısı bulunmayan 3. sınıf öğrencileri arasından Türkçe ve matematik alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocukları kapsıyordu. Öğrencilerin eksik olduğu kazanımlara göre yapılandırılan çalışmalarla temel becerilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İYEP KAPSAMINA 2. SINIFLAR DA ALINDI

MEB, sahadan gelen geri bildirimler ve programa yönelik talep doğrultusunda mevzuat düzenlemesine gitti. Düzenlemeyle yalnızca 3. sınıflarda yürütülen İYEP'in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanabilmesinin önü açıldı.

Kapsam değişikliği, öğrenme eksikliklerinin daha ileri sınıflara taşınmadan belirlenmesini amaçlıyor. Böylece öğrenciler, okuma yazma ve temel matematik becerilerindeki eksikleri için daha erken dönemde destek alabilecek.

MEB’in yaptığı mevzuat düzenlemesiyle İYEP’in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanmasının önü açıldı. (Foto: A Haber)MEB’in yaptığı mevzuat düzenlemesiyle İYEP’in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanmasının önü açıldı. (Foto: A Haber)

TÜRKÇE VE MATEMATİK BECERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Program kapsamında Türkçe dersinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine odaklanılıyor. Matematik alanında ise temel kavramların, işlemlerin ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkçe ve matematikte kazanılan temel becerilerin öğrencilerin sonraki eğitim hayatını doğrudan etkilediğini belirtti. Yelkenci, İYEP'in bu becerileri yeterli düzeyde kazanamayan öğrencilere hedefe yönelik destek sunduğunu bildirdi.

ÖĞRENME EKSİKLİKLERİNE DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLECEK

Programın 2. sınıflara genişletilmesiyle öğrencilerin temel beceri düzeyleri daha erken aşamada değerlendirilebilecek. Desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuklar, eksik kazanımlarına göre hazırlanan çalışmalara katılabilecek.

Bu değişiklik özellikle okuma akıcılığı, okuduğunu anlama, yazılı anlatım ve temel matematik becerilerinde zorlanan öğrencileri etkiliyor. Erken destek, öğrencilerin sonraki sınıflarda karşılaşabileceği öğrenme güçlüklerinin azaltılmasını hedefliyor.

Öğrenci ve öğretmen materyalleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri temelli eğitim yaklaşımına göre güncelleniyor. (Foto: MEB)Öğrenci ve öğretmen materyalleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri temelli eğitim yaklaşımına göre güncelleniyor. (Foto: MEB)

İYEP MATERYALLERİ YENİDEN HAZIRLANIYOR

İYEP'in güncellenmesine yönelik çalışmalar, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. MEB duyurusuna göre, bu kapsamda düzenlenen İYEP Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı Niğde'de başladı.

Çalıştayda programın içeriği ile öğrenci ve öğretmen materyalleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımına göre ele alınıyor. Çalışmalara Bakanlık temsilcileri, akademisyenler ve sahada görev yapan öğretmenler katılıyor.

İYEP’in 2. sınıflarda ne zaman başlayacağına ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar MEB tarafından henüz duyurulmadı. (Foto: A Haber)İYEP’in 2. sınıflarda ne zaman başlayacağına ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar MEB tarafından henüz duyurulmadı. (Foto: A Haber)

ÖZETLE İYEP KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Konu

Bilgi

Ana konu

İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın kapsamı 2. sınıfları da içerecek şekilde genişletildi.

Etkilenenler

Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan 2. sınıf öğrencileri

Destek alanları

Türkçe ve temel matematik becerileri

Resmi kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı

Sonuç

Öğrenme eksikliklerine 3. sınıftan önce müdahale edilmesinin önü açıldı.

İYEP UYGULAMASI HAKKINDA MERAK EDİLEN 4 SORU 4 CEVAP

İYEP hangi sınıfları kapsıyor?
Yapılan mevzuat düzenlemesiyle İYEP'in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanmasının önü açıldı. Program daha önce yalnızca 3. sınıf düzeyinde yürütülüyordu.
İYEP 2. sınıf öğrencilerine hangi derslerde destek verecek?
İYEP, Türkçe ve matematik alanlarında destek sağlıyor. Çalışmalar öğrencilerin yeterli düzeyde kazanamadığı temel becerilere göre yapılandırılıyor.
İYEP 2. sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
MEB henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklamadı. Uygulama takviminin program güncellemesi ve materyal hazırlıkları tamamlandıktan sonra duyurulması bekleniyor.
İYEP 2. sınıf programına hangi öğrenciler alınacak?
Program, Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrencileri hedefliyor. İkinci sınıflara yönelik kesin belirleme ölçütleri güncellenen uygulama yönergesiyle netleşecek.

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