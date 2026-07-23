Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yalnızca 3. sınıf düzeyinde yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın kapsamını mevzuat düzenlemesiyle genişletti. İYEP, Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan 2. sınıf öğrencilerine de yapılandırılmış destek sunacak.

MEB'in yaptığı düzenlemeyle İYEP'in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanmasının önü açıldı. Değişiklik, Türkçe ve matematikte temel becerileri yeterli düzeyde kazanamayan çocuklara 3. sınıftan önce destek verilmesini amaçlıyor. Böylece okuma, yazma, dinleme, konuşma ve temel matematik alanlarındaki eksikliklere daha erken müdahale imkanı doğuyor.

İYEP, Türkçe ve matematikte temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan ilkokul öğrencilerine yapılandırılmış eğitim desteği sunuyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) İYEP ÖĞRENME EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYİ AMAÇLIYOR İlkokullarda Yetiştirme Programı, Türkçe ve matematik derslerindeki temel kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrencilere yönelik destekleyici bir eğitim programı olarak uygulanıyor. Programın önceki yapısı, özel eğitim ihtiyacı veya tanısı bulunmayan 3. sınıf öğrencileri arasından Türkçe ve matematik alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocukları kapsıyordu. Öğrencilerin eksik olduğu kazanımlara göre yapılandırılan çalışmalarla temel becerilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. İYEP KAPSAMINA 2. SINIFLAR DA ALINDI MEB, sahadan gelen geri bildirimler ve programa yönelik talep doğrultusunda mevzuat düzenlemesine gitti. Düzenlemeyle yalnızca 3. sınıflarda yürütülen İYEP'in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanabilmesinin önü açıldı. Kapsam değişikliği, öğrenme eksikliklerinin daha ileri sınıflara taşınmadan belirlenmesini amaçlıyor. Böylece öğrenciler, okuma yazma ve temel matematik becerilerindeki eksikleri için daha erken dönemde destek alabilecek.

MEB’in yaptığı mevzuat düzenlemesiyle İYEP’in 2. sınıf öğrencileri için de uygulanmasının önü açıldı. (Foto: A Haber) TÜRKÇE VE MATEMATİK BECERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR Program kapsamında Türkçe dersinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine odaklanılıyor. Matematik alanında ise temel kavramların, işlemlerin ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkçe ve matematikte kazanılan temel becerilerin öğrencilerin sonraki eğitim hayatını doğrudan etkilediğini belirtti. Yelkenci, İYEP'in bu becerileri yeterli düzeyde kazanamayan öğrencilere hedefe yönelik destek sunduğunu bildirdi. ÖĞRENME EKSİKLİKLERİNE DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLECEK Programın 2. sınıflara genişletilmesiyle öğrencilerin temel beceri düzeyleri daha erken aşamada değerlendirilebilecek. Desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuklar, eksik kazanımlarına göre hazırlanan çalışmalara katılabilecek. Bu değişiklik özellikle okuma akıcılığı, okuduğunu anlama, yazılı anlatım ve temel matematik becerilerinde zorlanan öğrencileri etkiliyor. Erken destek, öğrencilerin sonraki sınıflarda karşılaşabileceği öğrenme güçlüklerinin azaltılmasını hedefliyor.