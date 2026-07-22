CANLI YAYIN

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları: Tarihler, şartlar ve başvuru süreci

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları: Tarihler, şartlar ve başvuru süreci

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru süreci il ve ilçelere göre şekillenmeye başladı. Bazı milli eğitim müdürlükleri başvuru takvimini açıklarken adaylar için e-Devlet işlemlerinin yanı sıra evrak teslimi şartı da öne çıktı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların beklediği süreç başladı. Başvuru tarihleri Türkiye genelinde tek bir takvime göre değil, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin planlamasına göre belirleniyor. Bu nedenle adayların görev yapmak istedikleri ilçelerin resmi duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi)(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretli öğretmenlik başvuruları ağırlıklı olarak temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Ancak kesin başvuru tarihleri her ilçe tarafından ayrı ayrı ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru süreci bulunduğunuz ilçeye göre değişebiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanan duyurular, adaylar için resmi kaynak niteliği taşıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun yanında birçok ilçe, adaylardan Online Ön Başvuru Formu doldurmalarını ve istenen belgeleri müdürlüğe teslim etmelerini de istiyor.

Bazı ilçelerde yalnızca e-Devlet başvurusu yeterli olmazken, fiziki evrak teslimi yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle adayların kendi ilçelerinin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken temel şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Öğretmenlik yapmaya engel teşkil edecek bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
  • Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
  • Yurt dışı mezunları için denklik işlemlerini tamamlamış olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmıyor olmak.
  • Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından veya Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olmak. İhtiyaç halinde farklı program mezunlarına da görev verilebiliyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirme sürecine ilişkin bilgilendirmelerin SMS yoluyla yapılması bekleniyor. Bunun yanında sonuçlar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sayfalarından da duyurulacak.

KÜTAHYA EMET'TE BAŞVURULAR BAŞLADI

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları için süreç 16 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurusuna göre adayların önce e-Devlet üzerinden başvuru yapması, ardından başvuru formu ile istenen belgeleri Personel Hizmetleri Şubesi Atama Birimine elden teslim etmesi gerekiyor.

Müdürlük ayrıca önemli bir uyarıda bulundu. Buna göre e-Devlet başvurusu yapmayan ya da başvurusunu tamamlayıp evrak teslim etmeyen adaylar görevlendirme sürecine alınmayacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BURSA İZNİK'TE TAKVİM AÇIKLANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde ücretli öğretmenlik başvuruları 20 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

İlk görevlendirmelerin ağustos ayının son haftasında yapılacağı belirtilirken, eğitim yılı boyunca ihtiyaç oluşması halinde kılavuzda belirtilen esaslara göre yeni görevlendirmelerin sürdürüleceği ifade edildi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın