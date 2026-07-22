2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları: Tarihler, şartlar ve başvuru süreci

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru süreci il ve ilçelere göre şekillenmeye başladı. Bazı milli eğitim müdürlükleri başvuru takvimini açıklarken adaylar için e-Devlet işlemlerinin yanı sıra evrak teslimi şartı da öne çıktı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların beklediği süreç başladı. Başvuru tarihleri Türkiye genelinde tek bir takvime göre değil, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin planlamasına göre belirleniyor. Bu nedenle adayların görev yapmak istedikleri ilçelerin resmi duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR? Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretli öğretmenlik başvuruları ağırlıklı olarak temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Ancak kesin başvuru tarihleri her ilçe tarafından ayrı ayrı ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru süreci bulunduğunuz ilçeye göre değişebiliyor. Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanan duyurular, adaylar için resmi kaynak niteliği taşıyor.