Tercih yapmadan önce bu listeye bakın! TÜİK en çok iş bulan bölümleri açıkladı

Üniversite tercih dönemine girilirken adayların yakından takip ettiği 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, lisans ve ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, ilk işe yerleşme süresi, ortalama kazanç ve mezun olunan alanda çalışma oranına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre sağlık, mühendislik ve teknik alanlar birçok göstergede zirvede yer aldı.

2025 yılı verilerine göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 73,9 olarak hesaplandı. Bu oran 2024 yılında yüzde 75,0 seviyesindeydi. Böylece lisans mezunlarının kayıtlı istihdamında yıllık bazda 1,1 puanlık düşüş yaşandı.

Tıp, istihdam oranında ilk sıradaki yerini korudu.

TIP YİNE ZİRVEDE

Lisans düzeyinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. İstihdam oranında öne çıkan ilk 10 bölüm ise şöyle sıralandı:

Tıp: %95,5

Özel eğitim öğretmenliği: %90,8

Havacılık elektrik ve elektroniği: %89,9

Matematik mühendisliği: %89,8

Hemşirelik: %89,8

Dil ve konuşma terapisi: %89,3

Uçak bakım ve onarım: %89,1

Elektrik mühendisliği: %89,1

Kontrol ve otomasyon mühendisliği: %88,0

Eczacılık: %87,7

Alan bazında değerlendirildiğinde ise en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 84,5 ile sağlık ve refah oldu. Bu alanı mühendislik, imalat ve inşaat (%82,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7), eğitim (%75,4) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,1) izledi.