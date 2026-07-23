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Tercih yapmadan önce bu listeye bakın! TÜİK en çok iş bulan bölümleri açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tercih yapmadan önce bu listeye bakın! TÜİK en çok iş bulan bölümleri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Veriler, hangi bölümlerin daha hızlı iş bulduğunu, daha yüksek gelir sağladığını ve istihdamda öne çıktığını gösterdi.

Üniversite tercih dönemine girilirken adayların yakından takip ettiği 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, lisans ve ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, ilk işe yerleşme süresi, ortalama kazanç ve mezun olunan alanda çalışma oranına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre sağlık, mühendislik ve teknik alanlar birçok göstergede zirvede yer aldı.

TÜİK verileri, istihdamda öne çıkan bölümleri ortaya koydu. (Görsel: A Haber Foto Arşivi, A Haber grafik ekibi)TÜİK verileri, istihdamda öne çıkan bölümleri ortaya koydu. (Görsel: A Haber Foto Arşivi, A Haber grafik ekibi)

LİSANS MEZUNLARININ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 73,9'A GERİLEDİ

2025 yılı verilerine göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 73,9 olarak hesaplandı. Bu oran 2024 yılında yüzde 75,0 seviyesindeydi. Böylece lisans mezunlarının kayıtlı istihdamında yıllık bazda 1,1 puanlık düşüş yaşandı.

Ön lisans mezunlarında ise kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 66,4 iken 2025 yılında yüzde 65,7 olarak gerçekleşti.

Tıp, istihdam oranında ilk sıradaki yerini korudu.Tıp, istihdam oranında ilk sıradaki yerini korudu.

TIP YİNE ZİRVEDE

Lisans düzeyinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. İstihdam oranında öne çıkan ilk 10 bölüm ise şöyle sıralandı:

  • Tıp: %95,5
  • Özel eğitim öğretmenliği: %90,8
  • Havacılık elektrik ve elektroniği: %89,9
  • Matematik mühendisliği: %89,8
  • Hemşirelik: %89,8
  • Dil ve konuşma terapisi: %89,3
  • Uçak bakım ve onarım: %89,1
  • Elektrik mühendisliği: %89,1
  • Kontrol ve otomasyon mühendisliği: %88,0
  • Eczacılık: %87,7

Alan bazında değerlendirildiğinde ise en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 84,5 ile sağlık ve refah oldu. Bu alanı mühendislik, imalat ve inşaat (%82,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7), eğitim (%75,4) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,1) izledi.

Polis meslek eğitimi ön lisansta zirvede yer aldı.Polis meslek eğitimi ön lisansta zirvede yer aldı.

ÖN LİSANSTA POLİS MESLEK EĞİTİMİ ÖNE ÇIKTI

Ön lisans programları arasında kayıtlı istihdam oranında ilk sırayı yüzde 92,6 ile polis meslek eğitimi aldı. Listenin devamında şu bölümler yer aldı:

  • Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı: %87,4
  • Uçak teknolojisi: %84,8
  • Kontrol ve otomasyon teknolojisi: %83,9
  • Elektrik: %83,7

Ön lisans alanları arasında ise en yüksek istihdam oranı yüzde 76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat alanında gerçekleşti.

Ön Lisans Programı / Alanı
Kayıtlı İstihdam Oranı
Polis meslek eğitimi
%92,6
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı
%87,4
Uçak teknolojisi
%84,8
Kontrol ve otomasyon teknolojisi
%83,9
Elektrik
%83,7
Ön lisans alanları (Mühendislik, imalat ve inşaat)
%76,3

MEZUNLAR DAHA KISA SÜREDE İŞ BULDU

2025 verilerine göre lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 aya geriledi. Bu süre 2024 yılında 14,4 ay olarak açıklanmıştı. Ön lisans mezunlarında ise ortalama ilk işe yerleşme süresi 16 aydan 15,8 aya düştü.

Dil ve konuşma terapisi en hızlı iş bulan bölüm oldu.Dil ve konuşma terapisi en hızlı iş bulan bölüm oldu.

EN HIZLI İŞ BULAN BÖLÜM DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ OLDU

Lisans mezunları arasında en kısa sürede işe yerleşen bölüm 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. İlk işe yerleşme süresi en kısa olan diğer bölümler şöyle sıralandı:

  • Dil ve konuşma terapisi: 2,4 ay
  • Tıp: 3,9 ay
  • Özel eğitim öğretmenliği: 4,4 ay
  • Eczacılık: 4,6 ay
  • Ergoterapi: 7,6 ay

Alan bazında ise mezunların en hızlı işe yerleştiği lisans alanı 9 ay ile sağlık ve refah olarak kayıtlara geçti. Ön lisans programlarında ilk işe yerleşme süresinin en kısa olduğu bölüm ise 3 ay ile polis meslek eğitimi oldu.

En yüksek ortalama kazancın pilotaj bölümünde olduğu açıklandı.En yüksek ortalama kazancın pilotaj bölümünde olduğu açıklandı.

EN YÜKSEK KAZANÇ PİLOTAJ MEZUNLARINDA

Kazanç verilerine göre lisans mezunları arasında ortalama aylık geliri en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı sırasıyla şu bölümler takip etti:

  1. Pilotaj
  2. Matematik mühendisliği
  3. Uzay mühendisliği
  4. Uçak mühendisliği
  5. Kontrol ve otomasyon mühendisliği

İlk 10 içerisinde ayrıca tıp, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, elektronik ve haberleşme mühendisliği ile petrol ve doğal gaz mühendisliği de yer aldı. Ön lisans mezunlarında ise ortalama kazancı en yüksek bölüm uçak teknolojisi olarak açıklandı. Perakende satış ve mağaza yönetimi ile polis meslek eğitimi de üst sıralarda yer aldı.

Kendi alanında çalışma oranı lisans mezunlarında yüzde 56,7 oldu.Kendi alanında çalışma oranı lisans mezunlarında yüzde 56,7 oldu.

MEZUNLARIN YARISINDAN FAZLASI KENDİ ALANINDA ÇALIŞIYOR

Araştırmaya göre ücretli çalışan lisans mezunlarının yüzde 56,7'si eğitim aldığı alanla uyumlu bir meslek grubunda görev yapıyor. Bu oran 2024 yılında yüzde 56,1 seviyesindeydi. Alan bazında en yüksek uyum oranı ise şu şekilde sıralandı:

  • Sağlık ve refah: %80,4
  • İş, yönetim ve hukuk: %79,6
  • Eğitim: %64,8
  • Mühendislik, imalat ve inşaat: %63,6
  • Bilişim ve iletişim teknolojileri: %56,1

En düşük uyum oranı ise yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında eğitim görülen alanla uyumlu meslek grubunda çalışma oranı yüzde 50,8 olarak hesaplandı.

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