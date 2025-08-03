İşte LGS sınavına dair tüm gerçekler! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin noktayı koydu

Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının tüm aşamalarının çok katı, ciddi güvenlik önlemleriyle hazırlandığını anlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

SORULAR NASIL YAZILIYOR?



Alan uzmanı öğretmenlerden oluşan komisyonlar, "Kırmızı Alan"da bir araya gelerek soruları hazırlar. Her soru akademik ve pedagojik açıdan incelenir. Soru yazım çalışmaları, internet bağlantısından, dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleşir.

Kırmızı alan, sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açık olup giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle olur. Sorular, 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılır. 7/24 emniyet, jandarma gözetimi ile dışa aktarımı engelleyen fiziksel, dijital izolasyon uygulanır. Sorulara ulaşılması mümkün değil. Sınav evrakları GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde sınav yapılacak yerlere ulaştırılır.

Sınav güvenlik kutuları açıldıktan sonra kapalı zarflardan çıkan öğrenci cevap kâğıtlarının kamera kayıtları altında, çift optik okuyucu ile kapalı devrede değerlendirilir. Optik okumadan geçen cevap kâğıtları dijital ortamda kapalı sistemde korunur. Ardından cevap kâğıtları kapalı zarflarda 2 yıl boyunca fiziki olarak saklanır.

ZORLUK DERECESİ DEĞİŞMEDİ



Analiz sonuçları, son 4 yıl içerisinde gerçekleştirilen Merkezî Sınavlardaki soruların zorluk derecelerinin birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Sınavın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği, geçerlik ile güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu görülüyor.