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AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-24 | MEB Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kayıtlar hangi tarihte yenilenecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-24 | MEB Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kayıtlar hangi tarihte yenilenecek?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Açık Lise kayıtları için resmi açıklamalar henüz gelmediği için öğrenciler, AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Kayıt tarihleri ve detaylarına ilişkin son gelişmeler haberimizde...

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Açık Lise kayıtları için resmi açıklamalar henüz gelmediği için öğrenciler, AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Kayıt tarihleri ve detaylarına ilişkin son gelişmeler haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

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