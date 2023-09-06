AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-24 | MEB Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kayıtlar hangi tarihte yenilenecek?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Açık Lise kayıtları için resmi açıklamalar henüz gelmediği için öğrenciler, AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Kayıt tarihleri ve detaylarına ilişkin son gelişmeler haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.