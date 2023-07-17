İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...

"İOKBS ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 Bursluluk sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimiyle belli oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerini kapsayan PYBS yani İOKBS burs miktarı Temmuz ayı itibariyla araştırılmaya başlandı. Peki, İOKBS bursu ne kadar oldu?, MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, haberin detayları...