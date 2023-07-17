İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
"İOKBS ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemlerinin geride kalmasıyle birlikte burs miktarı ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, İOKBS bursu ne kadar oldu?, MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, haberin detayları...
"İOKBS ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 Bursluluk sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimiyle belli oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerini kapsayan PYBS yani İOKBS burs miktarı Temmuz ayı itibariyla araştırılmaya başlandı. Peki, İOKBS bursu ne kadar oldu?, MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, haberin detayları...
2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.
Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
İOKBS BURSU NE KADAR OLDU?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bursu 2023 yılı Ocak - Haziran ayı arasında 863 TL olarak belirlenmişti. Temmuz zammı sonrasındaki son tutar açıklanmadı.
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Söz konusu burs paraları her ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılıyor. Burslar ise e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.
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