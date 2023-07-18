YKS'nin tüm oturumlarının sona ermesiyle birlikte tercih sürecini bekleyen adaylar üniversiteleri araştırmaya başladı. Sıklıkla araştırılan ve ilgi gören üniversitelerin arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve bölümleri merak ediliyor. 2 ve 4 yıllık bölümler için arayışlar sürerken detayları sizin için derledik. İşte 2023 2 ila 4 yıllık bölümlerin taban puanları…