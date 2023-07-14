İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları - kontenjanları - bölümleri 2023! 2 yıllık - 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!
İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte, İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 416,31 11.599
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 393,26 29.209
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 386,31 37.318
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 377,4 50.044
Tarih (İngilizce) SÖZ 40/41 376,55 51.475
Tarih SÖZ 60/62 365,54 71.858
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 363,51 76.140
Sanat Tarihi SÖZ 50/52 352,83 102.732
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 180/185 511,41 10.788
Diş Hekimliği SAY 70/72 480,46 31.407
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 464,8 43.992
Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,5 48.413
Endüstri Mühendisliği SAY 50/52 431,71 73.208
Hukuk EA 190/195 430,65 17.312
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 430,23 74.632
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,9 88.858
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 409,68 95.530
Psikoloji EA 80/82 400,98 55.868
Biyomühendislik SAY 40/41 387,39 120.915
Hemşirelik SAY 100/103 372,48 140.621
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 353,52 169.959
Matematik SAY 50/52 342,35 189.963
İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 338,65 197.247
Fizik Mühendisliği SAY 30/31 313,71 254.288
Odyoloji SAY 60/62 304,31 280.656
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 30/31 374,53 109.819
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 371,87 116.100
İşletme (İngilizce) EA 40/41 354,96 161.317
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 350,06 176.157
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 344,42 194.601
İktisat (İngilizce) EA 40/41 344,1 195.666
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 338,48 215.828
İşletme EA 50/52 337,09 221.036
İktisat EA 50/52 332,88 237.667
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 332,23 240.425
Sosyoloji EA 50/52 325,92 267.523
Maliye EA 40/41 325,32 270.211
Sosyal Hizmet EA 60/62 311,49 339.851
Sağlık Yönetimi EA 60/62 306,03 371.668
Turizm İşletmeciliği EA 50/52 301,65 399.039
Felsefe EA 60/62 298,13 422.575
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 291,44 469.736
Bilim Tarihi EA 50/52 286,75 506.082
İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 221,7 1.263.950
YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 437,41 12.392
İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 412,69 19.541
İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/— – —
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