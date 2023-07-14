Anadolu Üniversitesi 2-4 yıllık açıköğretim bölümleri 2023! ATA AÖF taban puanları/ kontenjanları! YKS başarı sıralaması...
Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları merak konusu oluyor. YKS sonuçlarıyla birlikte binlerce aday üniversite taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Tercih dönemi merakla beklenirken, Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler, Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasını sorguluyor. İşte, detaylar...
Üniversitelerin taban ve tavan puanları binlerce aday tarafından merak konusu oluyor. YKSS sonuçları sonrası tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler, Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında detaylı araştırma yapıyor. Peki, AÖF taban punları kaç? İşte detaylar...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2023 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekilde;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Adalet TYT 60/62 339,02 462.579
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 331,34 516.440
Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445
Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482
Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940
Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 286,8 953.917
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878
Yaşlı Bakımı TYT 80/82 277,95 1.069.952
Emlak Yönetimi TYT 60/62 276,48 1.090.086
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661
Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500/513 274,04 1.124.337
Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563
Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 271,71 1.158.069
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450/462 271,44 1.162.075
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700/1743 270,2 1.180.223
Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900/923 269,58 1.189.432
Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 263,76 1.278.781
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 263,71 1.279.443
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101
Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950
Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294
Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
İşletme (İngilizce) EA 80/82 358,74 150.399
İktisat (İngilizce) EA 90/93 340,21 209.416
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 333,7 234.300
Sosyal Hizmet EA 65/67 325,8 268.032
İşletme EA 160/164 321,3 288.977
Sosyoloji EA 80/82 316,8 311.520
Maliye EA 100/103 310,24 347.023
İktisat EA 160/164 309,05 353.872
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85/88 296,13 436.186
Turizm İşletmeciliği EA 50/52 293,72 453.049
Felsefe EA 50/52 289,02 488.455
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500/513 283,5 532.534
Hukuk EA 355/364 431,65 16.617
Psikoloji EA 60/62 403,55 51.481
Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 387,92 80.589
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 386 84.509
Arkeoloji EA 60/62 277,31 586.020
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600/615 261,64 742.081
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400/410 254,69 820.952
İşletme (Açıköğretim) EA 800/820 253,66 833.225
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 252,14 851.482
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 251,36 860.857
Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000/1025 248,22 899.735
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10/10 245,3 936.487
İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 244,25 950.151
İktisat (Açıköğretim) EA 400/410 244,11 951.911
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20/20 242,9 967.826
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000/1025 242,1 978.411
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600/615 241,73 983.311
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 241,02 992.653
Maliye (Açıköğretim) EA 500/513 240,64 997.665
Felsefe (Açıköğretim) EA 400/410 238,7 1.023.680
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500/513 236,6 1.052.628
Maliye (KKTC Uyruklu) EA 3/3 234,71 1.078.721
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 230,99 1.130.832
İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 229,46 1.152.533
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 441,94 63.826
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 436,98 68.328
Eczacılık SAY 140/144 463,59 44.990
Beslenme ve Diyetetik SAY 40/41 364,67 152.057
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 350,28 175.439
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 300,99 290.529
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 373,33 56.920
Sinema ve Televizyon SÖZ 75/77 370,7 61.638
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 361,56 80.485
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130/134 421,3 9.368
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 406,59 17.488
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 357,91 89.283
İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80/82 352,14 104.676
Tarih SÖZ 70/72 351,93 105.290
Gazetecilik SÖZ 80/82 335,48 160.382
Sanat Tarihi SÖZ 70/72 324,55 208.100
Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 1200/1230 257,3 737.749
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800/2870 243,55 891.897
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 4800/4920 243,38 893.813
Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400/2460 245,43 870.365
YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 120/123 442,6 11.074
Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 396,3 25.104
Turizm Rehberliği DİL 40/41 389,11 27.680
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 40/41 381,68 30.385
Fransızca Öğretmenliği DİL 35/36 376,68 32.175
Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 327,93 51.026
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL 30/30 281,93 70.369
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