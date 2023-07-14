"ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 ALES/2 geç başvurularının ne zaman başlayacağı, 10 Temmuz'da sona eren ALES başvurularını yapamayan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav takvimiyle birlikte geç başvuruların yapılacağı gün belli oldu. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?