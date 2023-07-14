ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?
"ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4-10 Temmuz tarihleri arasında ALES başvurularını tamamlayamayan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimine göre geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?
"ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 ALES/2 geç başvurularının ne zaman başlayacağı, 10 Temmuz'da sona eren ALES başvurularını yapamayan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav takvimiyle birlikte geç başvuruların yapılacağı gün belli oldu. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES başvuru ve sınav tarihi belli oldu.
ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
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- ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?
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