İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!

"İSG/1 sınav sonuç tarihi belli oldu mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023 İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...