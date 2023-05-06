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İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!

İSG/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/1, 6 Mayıs Cumartesi tarihinde gerçekleştirildi. Soru cevaplama süresi ise 75 dakika oarak belirlendi. Peki, İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"İSG/1 sınav sonuç tarihi belli oldu mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023 İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

İSG/1 SINAVI SAAT KAÇTA?

İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

Sınav, saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 75 dakika olarak belirlendi.

İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?

İSG/2 Sınavı ise 10 Aralık 2023 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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