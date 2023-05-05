06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023
ABONE OL
ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

"ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ales-1 için ter döklen binlerce aday, lisansüstü eğitim almak için birbirleriyle yarıştı. 16 Nisan 2023 Pazar günü yapılan sınavın ardından sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Peki, ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

"ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Nisan 2023 Pazar günü yapılan sınavın ardından sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Peki, ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını 10 Mayıs'ta T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA