İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?
"İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığına adım atmak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından düzenlenecek İSG sınavı için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilecek olan bu kritik sınav öncesinde adaylar, bazı sorulara yanıt arıyor. Peki, İSG sınavı kaç dk sürecek, kaç soru olacak? İşte haberin detayları...
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığına adım atmak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından düzenlenecek İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) sınavı için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilecek olan bu kritik sınav öncesinde adaylar, bazı sorulara yanıt arıyor. Peki, İSG sınavı kaç dk sürecek?
İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2023 İSG/2 sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; İSG/2 sınavı 10 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Ocak 2024'de açıklanacak.
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İSG SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi
Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir.
Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara'da yapılabilecektir.
İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100'ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktır.
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- İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?
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