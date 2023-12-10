İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir.

Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara'da yapılabilecektir.

İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100'ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktır.