İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı! meb.gov.tr Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?

2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler ve veliler, heyecanla sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyor. Sınav, Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar için büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınava girecekleri okulun detaylarını öğrenebilecekler.