İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı! meb.gov.tr Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecan dorukta. Adaylar, sınav öncesinde gerekli hazırlıkları yaparak sınav günü aksilik yaşamamayı hedefliyor. 3 Eylül Pazar günü düzenlenecek sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgesini meb.gov.tr adresinden sorgulayarak öğrenebilecekler. Peki bursluluk sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler ve veliler, heyecanla sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyor. Sınav, Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıflar için büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınava girecekleri okulun detaylarını öğrenebilecekler.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavları 3 Eylül Pazar 2023'te yapılacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin en geç 27 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
İOKBS sınav giriş belgeleri, meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgesini T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.
İOKBS SINAVINA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT!
2023 yılında uygulanacak bursluluk sınavında geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen depremin ardından bazı değişiklikler yapıldı. Sınavda toplam burs verilecek öğrenci sayısı deprem kontenjanı ile beraber 70 binden 100 bine yükseltildi Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavında adaylar ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Adaylara 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminden soru gelecek. Ortaokul ve lise öğrencilerine tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Adayların ise sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı okullarda hazır olması tavsiye ediliyor. Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi, cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı! meb.gov.tr Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
- TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte
- ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...
- İncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?
- Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...
- iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max
- Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL'lik ödeme! A'dan Z'ye 10 yeni destek! Ulaşım, kırtasiye yardımı, engelli, barınma...
- Altın fiyatları aniden düştü! 25 Ağustos Cuma canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…
- DGS TERCİH KILAVUZU PDF | 2023 DGS tercih ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? ÖSYM son durum...
- Çarşı pazardan sakın bu meyveleri almayın! Canan Karatay uyardı: Uzak durun!
- SGK’dan erken emeklilik için yeni rota! 1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri değişti! 2000-2005-2008 sigorta girişine 5 yıllık kazanç!
- İŞKUR üzerinden 4.886 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! En az lise mezunu olma şartı aranıyor