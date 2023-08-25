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ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...

2023 yılında gerçekleştirilen ALES sınavlarına ilişkin heyecan dorukta. Yılın ikinci ALES sınavı, 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'te başladı ve birçok öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi), bu konuda öğrencilere kesin bir tarih verdi. Peki ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Öğrencilerin merakla beklediği ALES sonuçları için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamalarda bulundu. 2023 yılının ikinci ALES sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, yılın ikinci ALES sınav sonuçları Eylül ayında tarihinde açıklanacak. İşte detayları...

ALES 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

2023 ALES/3 SINAVLARI NE ZAMAN?

Yılda üç kez yapılan sınavın 2023 yılı tarihleri şu şekildedir;

ALES/3 19 Kasım 2023

PUANLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.

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