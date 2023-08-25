ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...

Öğrencilerin merakla beklediği ALES sonuçları için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamalarda bulundu. 2023 yılının ikinci ALES sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, yılın ikinci ALES sınav sonuçları Eylül ayında tarihinde açıklanacak. İşte detayları...

ALES 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.