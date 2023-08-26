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İlkokullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi! İlkokul, ortaokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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İlkokullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi! İlkokul, ortaokul, lise...

Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? , "Yaz tatili ne zaman bitecek?" İşte, okulların açılacağı tarih...

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde uygulanacak eğitim öğretim takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte, okulların açılacağı tarih...

2023-2024 OKULLARIN AÇILMA TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Hafta sonları ile birlikte 1 hafta sürecek ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Yarıyıl veya bilinen diğer adıyla Sömestr tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilirken 2023-2024 eğitim öğretim yılında son ders zili 14 Haziran 2024'de çalacak.

OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIF VELİLERİ DİKKAT

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilerin sürecini hızlandırmak için uyum haftası düzenliyor. Normal eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki dönem 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.

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