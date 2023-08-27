"AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulandı. Bugünlerde ise AÖF Yaz okulu sınav sonuçları heyecanı yaşanıyor. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?