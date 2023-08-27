AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
"AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. AÖF Yaz okulu sınavı ise geçtiğimiz tarihlerde uygulandı. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
"AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulandı. Bugünlerde ise AÖF Yaz okulu sınav sonuçları heyecanı yaşanıyor. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulandı. Açıköğretim Fakültesi'nden 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.
Fakat bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının da Eylül ayında erişime açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları,Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TAKVİMİ 2023
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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