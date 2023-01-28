İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

İOKBS bursluluk parası ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adı altında yapılan burs ödemelerinden yüz binlerce öğrenci faydalanıyor. 2023 Ocak ayı burs ödemelerinin takvimini merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında MEB'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, Ocak ayı İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, İOKBS bursluluk parası 27 Ocak itibarıyla henüz yatırılmadı. Ödeme tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da, en geç 31 Ocak'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Burs ödeme tarihleri, ilden ile farklılık gösterebiliyor.