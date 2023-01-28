İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu?
MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursu için ocak ayı ödemeleri merak ediliyor. Yüz binlerce öğrenciye yönelik gerçekleştirilen bursluluk parası ödemesine zam gelip gelmediği de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte İOKBS bursu hakkında tüm detaylar...
İOKBS bursluluk parası ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adı altında yapılan burs ödemelerinden yüz binlerce öğrenci faydalanıyor. 2023 Ocak ayı burs ödemelerinin takvimini merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında MEB'den yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, Ocak ayı İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, İOKBS bursluluk parası 27 Ocak itibarıyla henüz yatırılmadı. Ödeme tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da, en geç 31 Ocak'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Burs ödeme tarihleri, ilden ile farklılık gösterebiliyor.
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
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