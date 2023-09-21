İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB son dakika açıklamaları...
İOKBS, 3 Eylül 2023 tarihinde ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak eden adaylar, ''İOKBS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmişti. Burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak eden öğrenciler ''İOKBS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 2023 Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Kılavuza göre; 2023 İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İOKBS AYLIK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Bursluluk sınavına katılan ve başarılı olan ortaokul ile lise öğrencilerine burs desteği veriliyor. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılıyor.
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
İOKBS PUANI HESAPLAMA
Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! Miktarlar sabah saatlerinde güncellendi! 2024 maaş zammına ek+ 10.000 TL ödeme verilecek!
- Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? Yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB son dakika açıklamaları...
- Bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | MEB.gov.tr... İOKBS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...
- Atatürk'e hakaret eden çocuk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden çocuk olayı son durum ne, kaç yıl ceza aldı?
- Dilber Ay'ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: "Dağa çıkarıp kurşunlayalım!" 13 yaşında bütün parmaklarını...
- GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB 11.455 personel alım tarihi açıklandı mı?
- Dilberay filmi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? TV'de ilk kez yayınlanan Dilberay filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
- Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?
- 20 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!
- AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?