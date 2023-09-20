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Bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | MEB.gov.tr... İOKBS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | MEB.gov.tr... İOKBS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Bursluluk Sınavı) sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınavın ardından başlayan değerlendirme süreci, öğrencilerin başarı durumlarını görmek istedikleri sonucun açıklanmasını bekledikleri bir dönemi ifade ediyor. MEB, bu sonuçları açıkladığında öğrenciler sonuçlarını MEB.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler. İşte sonuçlara ilişkin son dakika gelişmeleri...

2023 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Bursluluk Sınavı) sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınav, 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenecek tarihlerde sonuçların MEB.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına dair resmi bir duyuru olup olmadığı merak ediliyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuç tarihi MEB kılavuzuyla açıklandı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuza göre 2023 İOKBS sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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BURSLULUK ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

Bursluluk sınavına katılan ve başarılı olan ortaokul ile lise öğrencilerine burs desteği veriliyor. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılıyor.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puanhesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testinortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standartsapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarakher bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

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