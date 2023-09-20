Bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | MEB.gov.tr... İOKBS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

2023 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Bursluluk Sınavı) sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınav, 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenecek tarihlerde sonuçların MEB.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına dair resmi bir duyuru olup olmadığı merak ediliyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuç tarihi MEB kılavuzuyla açıklandı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuza göre 2023 İOKBS sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.