AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?
"AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi. Açık lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından Açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağı merak ediliyor. 2023-2024 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri devam ediyor. AÖL kayıt süreci 16 Ekim'de sona erecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise sınavlarıyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Pandemi süreciyle beraber sınavlar online olarak gerçekleştiriliyordu. Diğer taraftan MEB açık lise sınav takvimini de duyurdu. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler sınav bu sene nasıl uygulanacağını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...
AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?
Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumla ilgili açıklamada bulunarak Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı.
BU YIL UYGULANACAK
AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınav oturum bilgileri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri;
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 2 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine başvurmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Anadolu İmam Hatip Liselerine başvurmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Ortaokulu veya Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
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- AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?
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