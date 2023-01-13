İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bu yıl bursluluk sınavının Eylül ayında organize edilmesi bekleniyor. İOKBS sınavında öğrencilere sayısal ve sözel alandan toplam 100 soru yöneltilir. Sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlenmiştir..

Sınavda başarılı olmak için istenen taban puanlar, sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile birlikte sınava katılan öğrenci sayısına göre değişkenlik gösterebilir. 2022 yılında yapılan sınav sonucunda 70 bin öğrenci burs desteği almaya hak kazanmıştı.