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İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

"İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İOKBS bursu için sınavlarda başarı elde eden öğrencilere maddi destek sağlanmaktadır. Peki, İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

"İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İOKBS bursu yeni yılla birlikte sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İOKBS BURSU NE KADAR OLACAK?

İOKBS burs paralarına 2022 yılında olduğu gibi %40 oranında zam gelmesi halinde ortaokul ve lise burs ücreti 928 TL olacak. %50 zam yapılması durumunda 994 TL, %60 zamda ise 1060 TL'ye yükselecek.

2023 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2022'de Eylül ayında yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılına ait Sınav takvimini duyurmadı. Takvimin yayınlanması ile birlikte başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar netleşecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bu yıl bursluluk sınavının Eylül ayında organize edilmesi bekleniyor. İOKBS sınavında öğrencilere sayısal ve sözel alandan toplam 100 soru yöneltilir. Sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlenmiştir..

Sınavda başarılı olmak için istenen taban puanlar, sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile birlikte sınava katılan öğrenci sayısına göre değişkenlik gösterebilir. 2022 yılında yapılan sınav sonucunda 70 bin öğrenci burs desteği almaya hak kazanmıştı.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında meb.gov.tr adresindne veya e-Okul üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin velileri başvurularını çocuğun eğitim gördüğü okul müdürlükleri üzerinden yapabilir.

Başvuru için her yıl belirlenen fert başına düşen toplam yıllık miktarın sınırı geçmemesi gerekmektedir. 2022 yılında bu şart 18 bin 160 TL olarak belirlenmişti.

Diğer başvuru şartları;

* T.C. vatandaşı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan,

* Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

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