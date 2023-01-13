Bir dersten kalınca belge alınır mı? Takdir, Teşekkür belgesi nasıl alınır?

Bir dersten kalınca belge alınır mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Birinci dönemin bitmesine bir hafta kala kala öğrenciler karne notları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Öğrenciler arama motorlarında "İlkokul, ortaokul ve lise de hangi durumlarda belge alınmıyor?", "Takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler....

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Herhangi bir dersten not ortalamasının altında kalınan ders başarısız sayılıyor. Bir dersten başarı notunun altında kalan öğrenciler Takdir veya Teşekkür belgesi alamaz.