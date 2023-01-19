AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı final sınavına ait giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? İşte cevaplar...
AÖF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 güz dönemi final sınavı bu ay yapılacak. Final sınavına hazırlıklar tamamlanırken, öğrenciler sınav giriş belgelerini çıktı almaya başladılar. Şimdi ise gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? Ayrıntılar haberimizde...
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AÖF final sınavı 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü yapılacak. Sabah oturumu saat 9.30'da, öğle oturumu ise saat 14.00'da başlayacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin (aosogrenci.anadolu.edu.tr) internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler bu sayfa üzerinden sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilecek.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
* T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
* Süresi geçerli pasaport,
* Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
* Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge
bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
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