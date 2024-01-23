İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2024 yılı tarihleri belirlendi. Sınav tarihini merak eden veliler ve öğrenciler, bu önemli etkinliğin zamanlamasını kaçırmamak adına bilgi arayışına girdi. İOKBS, öğrencilere burs imkanı sunarak ekonomik durumu nedeniyle eğitimine devam etmekte zorlanan başarılı öğrencilere destek olmayı amaçlıyor. Peki bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2024 yılına ait tarihler belirlendi. Bu önemli sınav, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek. Peki bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...
İOKBS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
KILAVUZ YAYIMLANACAK
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.
İOKBS BURSU NE KADAR?
2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
BAŞVURU ŞARTLARI
2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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