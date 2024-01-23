İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2024 yılına ait tarihler belirlendi. Bu önemli sınav, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek. Peki bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...

İOKBS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?