AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nereden öğrenilir? "anadolu.edu.tr"
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçlarına dair heyecan ve bekleyiş devam ediyor. 20-21 Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF sınavlarına katılan açıköğretim öğrencileri, başarılı performanslarını öğrenme ve dönemi tamamlama heyecanını yaşamak için sonuçların açıklanacağı tarih için sabırsızlanıyor. Peki AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 AÖF final sınavı sonuçlarına dair heyecanlı bir bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, güz dönemi final sınavlarını başarıyla tamamlamanın ardından, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmiş durumdalar. Bu süreç, öğrencilerin öğrenim başarılarını değerlendirme ve yeni hedeflere odaklanma aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nereden öğrenilir?
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlandı.
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.
Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Sınav merkezi tercihlerine göre öğrencilerin sınavlara katılacağı yerler sınav giriş belgesi ile duyurulacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları %30 etkili olacak.
AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
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- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nereden öğrenilir? "anadolu.edu.tr"
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