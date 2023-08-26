Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi! İOKBS SINAV YERLERİ SORGULAMA!
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2023 yılı için geri sayım başladı. Her yıl düzenlenen bu sınav, bu yıl Eylül'ün ilk haftasında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerinin yayınlanıp, yayınlanmadığını sürekli olarak takip ediyor. İşte, İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı!
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav öncesi, adaylar giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek istiyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı 2023!
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavları 3 Eylül Pazar 2023'te yapılacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
İOKBS sınav giriş belgeleri, meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgesini T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.
BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Adayların ise sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.
Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi, cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak.
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- Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi! İOKBS SINAV YERLERİ SORGULAMA!
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