Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi! İOKBS SINAV YERLERİ SORGULAMA!

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavları 3 Eylül Pazar 2023'te yapılacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.