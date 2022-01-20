İlkokul, ortaokul, lise karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne töreni saat kaçta yapılır?
İlkokul, ortaokul, lise karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimle başlayan senenin yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyor. İşte, İlkokul, ortaokul, lise karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne töreni saat kaçta yapılır?
İlkokul, ortaokul, lise karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne töreni saat kaçta yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi yarın milyonlarca öğrenci 1. dönem karnelerini alıp yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili için geri sayıma başlayan öğrencilerin gündeminde karneler ne zaman, saat kaçta verilecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İlkokul, ortaokul, lise karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne töreni saat kaçta yapılır?
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Milyonlarca öğrenci karnelerini alacakları gün ve saat için geri sayıma başladı. 15 tatil öncesi ilk döneme ilişkin ders notlarının yer aldığı karnelerle beraber öğrenciler 15 günlük bir molaya çıkacak. Bugün sabah saatleriyle beraber merak edilen bir konu da karnelerin veriliş saati oldu.
Her yıl olduğu gibi bu sene de ilkokul, ortaokul ve liselerde 21 Ocak Cuma günü Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.
Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabilme imkanı yakalıyor.
Genel olarak okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
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