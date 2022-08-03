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ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı?

ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite hayatını 4 yıllığa tamamlamak isteyenler sınav sonuçlarını bekliyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı?

ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döken adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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