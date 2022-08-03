ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döken adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Peki, ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu sene erken açıklanır mı?