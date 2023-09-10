İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı?
"İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni kayıt, AÖF kayıt yenileme gibi işlemleri yapmak isteyen adaylar harç ücretlerinin ne kadar olduğunu da araştırıyor. 2023-2024 dönemi için kayıtların ne zaman biteceği ve son güne kadar kayıt yapıp yapılamayacağı da merak ediliyor. İşte, kayıt tarihleri...
"İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim görecek olan adaylar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte, üniversite kayıt tarihleri...
2023-2024 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2023 KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?
- 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
- Yemeyi durduramıyorum diyenlere Ender Saraç reçetesi! Hap kullanmadan iştahınızı yok edecek!
- Mor lahana turşusunu bir de böyle deneyin! Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif...
- Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 1942 yılında çekilen gizemli kare sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!
- Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?
- Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? 2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? E-Devlet başvuru...