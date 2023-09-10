"İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim görecek olan adaylar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte, üniversite kayıt tarihleri...