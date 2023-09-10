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İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı?

"İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni kayıt, AÖF kayıt yenileme gibi işlemleri yapmak isteyen adaylar harç ücretlerinin ne kadar olduğunu da araştırıyor. 2023-2024 dönemi için kayıtların ne zaman biteceği ve son güne kadar kayıt yapıp yapılamayacağı da merak ediliyor. İşte, kayıt tarihleri...

"İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim görecek olan adaylar. AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi online ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte, üniversite kayıt tarihleri...

2023-2024 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2023 KAYIT TAKVİMİ

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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