KYK BURS BAŞVURU EKRANI GSB E-Devlet Açıldı mı? 2023-2024 KYK burs/kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Ödemeler ne kadar, kaç TL?
Üniversite öğrencileri için önemli bir gelir kaynağı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle beklenmektedir. Öğrenciler, başvuruların ne zaman alınacağını ve başvuru sürecini merakla takip ediyorlar. Başvuru tarihleri ve detayları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulduğunda kamuoyuna iletilmektedir. İşte detayları...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, üniversite öğrencileri için büyük bir öneme sahiptir ve her yıl öğrenciler tarafından merakla beklenir. KYK tarafından belirlenen kriterlere uygun olan öğrenciler, bu burs ve kredi programlarından yararlanabilirler. İşte başvuru tarihlerine ilişkin son gelişmeler...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarihler henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları Kasım ayının üçüncü haftası içerisinde alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde burs başvurularının e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL
KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL
KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL
2024 Ocak ayından itibaren bu rakama zam yapılması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
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