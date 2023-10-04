KYK BURS BAŞVURU EKRANI GSB E-Devlet Açıldı mı? 2023-2024 KYK burs/kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Ödemeler ne kadar, kaç TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, üniversite öğrencileri için büyük bir öneme sahiptir ve her yıl öğrenciler tarafından merakla beklenir. KYK tarafından belirlenen kriterlere uygun olan öğrenciler, bu burs ve kredi programlarından yararlanabilirler. İşte başvuru tarihlerine ilişkin son gelişmeler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarihler henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları Kasım ayının üçüncü haftası içerisinde alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde burs başvurularının e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.