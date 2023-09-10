Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
"Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları için tarih açıklandı. Bursluluk sınav sonuçları 22 Eylül 2023 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere açıklanacak. İşte konu hakkında detaylar...
"Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği Bursluluk sınavı sonuç tarihi duyuruldu. İşte, konu hakkında detaylar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2023 bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puanhesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testinortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standartsapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarakher bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.
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- Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
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