AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yer almaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10-11 Aralık'ta tamamlanan AÖF sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi merak ediliyor.
AÖF güz dönemi sınav sonuçlarıyla ilgili üniversite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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