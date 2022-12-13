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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yer almaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10-11 Aralık'ta tamamlanan AÖF sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi merak ediliyor.

AÖF güz dönemi sınav sonuçlarıyla ilgili üniversite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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