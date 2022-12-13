AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10-11 Aralık'ta tamamlanan AÖF sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?