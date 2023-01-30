AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bütünleme seçeneği bulunmayan sınavlar için AÖS öğrenci ekranında kontroller başladı. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden yapılan araştırmalarda heyecan dorukta. Sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.
Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.
Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.
Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
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