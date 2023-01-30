"AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden yapılan araştırmalarda heyecan dorukta. Sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?