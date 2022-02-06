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EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili aramalar iyice hız kazanmış durumda. Yurt genelinde sınava katılım gösteren binlerce aday; henüz açıklanmayan EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tarihin belli olup olmadığı merak ediliyor. İşte, EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre EKPSS tarihi yapan adayların gündeminde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen EKPSS sınavına katılan adaylar 2 hafta önce atama için tercihlerini tamamlamıştı. İşte, EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yapılmadı. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Henüz açıklanmayan EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

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