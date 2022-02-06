EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili aramalar iyice hız kazanmış durumda. Yurt genelinde sınava katılım gösteren binlerce aday; henüz açıklanmayan EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tarihin belli olup olmadığı merak ediliyor. İşte, EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre EKPSS tarihi yapan adayların gündeminde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen EKPSS sınavına katılan adaylar 2 hafta önce atama için tercihlerini tamamlamıştı. İşte, EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yapılmadı. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Henüz açıklanmayan EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
EKPSS NEDİR?
EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
- Hangi adda bir element yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu...
- Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları...
- İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...
- "Bir işe başlamakta geç kalmak" anlamına gelen deyim hangisidir?
- "Adından en fazla ünlem işareti olan kasaba" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren "Saint- Louis-du-Ha! Ha" nerededir?
- THY kabin memuru alımı başvurusu sayfası! THY kabin memuru başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kabin memuru başvuru şartları...
- Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı
- 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...
- Bakan son dakika duyurdu! 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?
- TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?
- Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?