EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre EKPSS tarihi yapan adayların gündeminde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen EKPSS sınavına katılan adaylar 2 hafta önce atama için tercihlerini tamamlamıştı. İşte, EKPSS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?