İBB bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 eğitim yılı İBB bursu başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında alındı. İstanbul'da eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin gerçekleştirdiği başvuruların sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Henüz açıklanmayan sonuçların nedeni ise adayların gündeminde. Peki, İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar? İşte son gelişmeler...

İBB BURS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 İBB burs başvuru değerlendirme sürecinin devam etmesi nedeniyle sonuçların açıklanmadığı öğrenildi.