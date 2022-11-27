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İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar?

İBB burs sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. 2022-2023 İBB bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti. Bu gelişmelerin ardından sonuçların henüz açıklanmaması adaylarda heyecan yarattı. Pekii, İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar? İşte cevaplar...

İBB bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 eğitim yılı İBB bursu başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında alındı. İstanbul'da eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin gerçekleştirdiği başvuruların sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Henüz açıklanmayan sonuçların nedeni ise adayların gündeminde. Peki, İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar? İşte son gelişmeler...

İBB BURS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 İBB burs başvuru değerlendirme sürecinin devam etmesi nedeniyle sonuçların açıklanmadığı öğrenildi.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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