Bu davranışları yapan okuldan uzaklaştırılacak! Artık disiplin suçu sayılacak

Sabah'ın haberine göre, üstelik en hafif ceza olan "Kınama" cezası olarak değil, direkt "Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Davranış" olarak değerlendirilecek. Peki bu davranışlar neler? Özel bir okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Koordinatörü Sibel Durak hangi davranışlar akran zorbalığına girdiğini şöyle sıraladı:

- Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilere ve eğitim ortamındaki diğer kişilere sözle, davranışla veya sosyal medyadan hakaret etmek, hakareti paylaşmak, başkalarını kışkırtmak, bu kişileri tehdit etmek

- Bilişim araçları veya sosyal medyayla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek,

- Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak,

- Başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek akran zorbalığı yapmak.