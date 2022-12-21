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İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek?

İBB burs ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme günlerine çevrildi. 3 taksit halinde ödenen İBB bursuna hak kazanan öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek? İşte cevaplar...

İBB bursu ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı adı altında gerçekleştirilen burs ödemelerinde gözler ödeme takvimine çevrildi. Bugün erişime açılan burs sonuçlarının ardından hak kazanan öğrenciler belirlendi. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek? İşte haberin detayları...

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 İBB bursu ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Burs ödeme tarihleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacka.

İBB BURS PARASI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrenciler

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