İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek?
EĞİTİM ahaber.com.tr
İBB burs ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme günlerine çevrildi. 3 taksit halinde ödenen İBB bursuna hak kazanan öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek? İşte cevaplar...
İBB bursu ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı adı altında gerçekleştirilen burs ödemelerinde gözler ödeme takvimine çevrildi. Bugün erişime açılan burs sonuçlarının ardından hak kazanan öğrenciler belirlendi. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek? İşte haberin detayları...
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 İBB bursu ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Burs ödeme tarihleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacka.
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