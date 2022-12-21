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AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?

Açık lise sınavlarına giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. 20 Aralık itibarıyla sonlanan AÖL 1. dönem sınavlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online bir şekilde gerçekleştirilen açık lise 1. dönem sınavları 20 Aralık Salı itibarıyla sonlandı. Sınav sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. AÖL 1. dönem sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı kesin olarak bilinmese de, ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

İPTAL OLAN SINAVLAR YENİDEN YAPILACAK MI?

Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

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