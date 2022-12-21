Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
Bugün okullar tatil mi sorgulaması pek çok ilden öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Havaların iyice soğuması ve kar yağışı nedeniyle bazı iller ve ilçelerden peş peşe tatil haberi geldi. Peki bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
Kış mevsimiyle bazı illerde görülen kar yağışı etkisini iyice arttırarak hava koşullarını olumsuz etkilemeye başladı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden ve Kahramanmaraş Afşin'den tatil duyurusu gelmesinin ardından özellikle öğrenciler diğer il ve ilçelerde de tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi? İşte detayları...
BUGÜN ADANA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Adana'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Afşin ilçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
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- Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
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