Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş’ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?

Kış mevsimiyle bazı illerde görülen kar yağışı etkisini iyice arttırarak hava koşullarını olumsuz etkilemeye başladı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden ve Kahramanmaraş Afşin'den tatil duyurusu gelmesinin ardından özellikle öğrenciler diğer il ve ilçelerde de tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi? İşte detayları...