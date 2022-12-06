İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? Son durum...
EĞİTİM ahaber.com.tr
İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmesi için sağlanacak İBB bursu başvurularının üzerinden iki ay geçti. Burs hakkı kazanmak isteyen öğrenciler, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını sorguluyor. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu hakkında son gelişmeler...
İBB bursu ne zaman açıklanacak? İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine belirli şartlarda burs veriliyor. 3 taksit şeklinde gerçekleştirilen burs ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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