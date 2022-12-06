İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? Son durum...

İBB bursu ne zaman açıklanacak? İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine belirli şartlarda burs veriliyor. 3 taksit şeklinde gerçekleştirilen burs ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.