AÖL sınavları ne zaman? 2022-2023 Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta? Açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;