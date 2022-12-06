AÖL sınavları ne zaman? 2022-2023 Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta? Açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL sınavları ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Aralık ayında 2022-2023 eğitim öğretim dönemi açık öğretim lisesi sınavları başlıyor. Öğrenciler sınavla ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖL sınavları hangi gün, saat kaçta? Açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL sınavları açıklanan takvime göre Aralık ayıyla birlikte başlayacak. Lise öğrenimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci arma motorlarında "AÖL sınavları ne zaman?", "2022-2023 Açık Lise sınavları saat kaçta?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
AÖL SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, sınavların 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında olacağı belirtildi.
22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavlarına katılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Yapılan açıklamada 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavlarının online yapılacağı yer aldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin sınavları ise 25 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;
Kazanılan toplam kredinin 170 olması,
Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,
Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,
En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.
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- AÖL sınavları ne zaman? 2022-2023 Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta? Açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi?
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